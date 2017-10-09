На Бердичивщину уже поступили средства для помощи жителям, дома которых пострадали от града

В Бердичевский район, город Бердичев уже поступили средства из областного резервного фонда для оказания помощи жителям, дома которых пострадали от аномального града. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА

По распоряжению председателя ОГА Игоря Гундича, 1,5 млн грн получил район и 2,5 млн грн – город.

На сегодняшний день в Бердичевскую районную государственную администрацию поступило 1 тыс. 538 заявлений, в Бердичевскую городскую раду – 3 тыс. 316 заявлений от физических лиц и 60 – от юридических.

По данным ресурса, жители поврежденных домов получат материальную помощь на восстановление крыш согласно предоставленных актов.

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Сейчас формируется реестр, в котором будет указываться, какой ущерб нанесла непогода домам и какую помощь семьи уже предоставили.

Шифером, который предоставили Бердичевщине другие районы, предприятия, обеспечат социально незащищенные слои населения.

Напомним, обласная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций признала непогоду на Бердичевщине чрезвычайной ситуацией регионального уровня.