Чрезвычайная ситуация в Управлении чрезвычайных ситуаций

Личный состав Управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области выразил недоверие начальнику управления и просит СМИ донести это до руководства министерства.

Об этом говорится в заявлении УМЧС, текст которого передан УНИАН.

В документе отмечается, что в сентябре 2006 года МЧС по неизвестным причинам провело реорганизацию Главного управления МЧС Украины в Николаевской области и назначило на должность начальника управления Александра МАСЛЕНЧУКА.

Коллектив областного управления МЧС жалуется на неадекватное поведение руководителя, который оскорбляет подчиненных, грубо унижает человеческое достоинство, нецензурно ругается и даже применяет грубую силу к личному составу.

Сотрудники утверждают, что А.МАСЛЕНЧУК использует служебный транспорт в личных целях и отремонтировал личный автомобиль за счет государственных средств.

Также подчеркивается, что такое поведение руководителя имеет негативное влияние на морально-психологический климат всего коллектива УМЧС и поставило под угрозу организацию работы оперативно-спасательной службы области.

По словам авторов заявления, 25 октября в МЧС Украины было направлено обращение начальственного коллектива. Было проведено коллективное собрание, на котором единогласно, в количестве 117 человек, выражено недоверие А.МАСЛЕНЧУКУ. До настоящего времени Министерство на коллективное обращение не отреагировало, а наоборот, начальник управления был вызван в МЧС и направляется на двухнедельную учебу в Академию при Президенте Украины, говорится в заявлении.

В то же время начальник пресс-службы МЧС Игорь КРОЛЬ сообщил УНИАН, что не знаком с текстом данного заявления.

“Я не в курсе, нам это заявление не поступало. Этот вопрос не в нашей компетенции, поскольку мы должны помогать журналистам”, - сказал И.КРОЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 31 октября работники Главного управления МЧС Украины в Тернопольской области добились освобождения новоназначенного руководителя Руслана СТЕЦЮКА. Освобождению Р.СТЕЦЮКА от должности и.о. начальника Тернопольского областного управления МЧС предшествовало открытое заявление коллектива управления, которое они направили руководству МЧС, Президенту и премьер-министру с просьбой пересмотреть вопрос пребывания в должности начальника областного управления Р.СТЕЦЮКА. В нем работники управления жаловались на то, что Р.СТЕЦЮК “подрывает авторитет коллектива, позорит предыдущие достижения, унижает честь и достоинство работников всех уровней, применяет ненормативную лексику”. Также офицеры обвинили своего руководителя в злоупотреблении служебным положением и в пристрастии к спиртному.