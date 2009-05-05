Почему судовладелец выключил связь с «Арианой», захваченной пиратами

Телефонную связь с судном "Ариана" его владелец выключил из-за нежелательной утечки информации о переговорах с сомалийскими пиратами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, об этом проинформировал Омбудсмена Нину КАРПАЧЁВУ посол Украины в Греческой Республике Валерий ЦИБУХ.

Судно под флагом Мальты было захвачено сомалийскими пиратами в ночь на 2 мая вблизи Сейшельских островов. Его экипаж составляют 24 гражданина Украины. Компания-оператор – "Seven Seas Maritime London", зарегистрирована в Великобритании.

Сейчас судно следует в район Сомалийского Рога. До сих пор пираты не выдвинули никаких требований.

По словам В.ЦИБУХА, на борту "Арианы" есть достаточное количество продуктов питания, питьевой воды, медикаментов и горючего.

По прогнозу посла, телефонная связь должна быть возобновлена в ближайшие сутки.

Продолжается выяснение вопросов наличия в районе движения судна "Ариана" военных кораблей, а также уточняется персональный состав экипажа с помощью представителей Государственного предприятия "Укркрюинг" (Одесса), которое набирало команду судна, сообщает пресс-служба Уполномоченного ВР.