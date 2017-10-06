В Одесской области у воинской части задержан подозреваемый в наблюдении за объектом ВСУ

В Одесской области возле военной части сегодня, 6 октября, задержан подозреваемый в незаконном наблюдении за объектом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

Читайте такжеВ Одессе на взятке в 42 тысячи гривень задержали чиновника "Укртрансбезопасности"В частности, 6 октября в 10.45 вблизи военной части Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Одесской области, военные задержали подозрительного мужчину, который вел наблюдение за военным объектом.

«Предварительно установлено, что гражданин Ф. является уроженцем Закарпатской области. При себе мужчина имел загранпаспорт и сим-карту российского мобильного оператора, зарегистрированного в городе Калининграде Российской Федерации. По учетным данным, он в последнее время неоднократно пересекал государственную границу Украины», - сказано в сообщении.

Для выяснения цели пребывания в непосредственной близости от охраняемой воинской части задержанного передали сотрудникам Службы безопасности Украины.