Житомирщина отправила 3 тысячи листов шифера в Калиновку, пострадавшей от взрывов на военных складах

Житомирщина уже отправила около 3 тысяч листов шифера в качестве помощи в Калиновку Винницкой области, пострадавшей от взрывов на военных складах. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

«Жители Калиновки уже получили около 3 тыс. листов шифера и почти 50 кубометров древесины от Житомирской области», - отмечается в сообщении.

Так, очередной груз помощи поступил в Винницкую область вечером 5 октября. Из города Ивано-Франковска привезли 945 листов шифера, который накануне закупила Житомирская ОГА для жителей, чьи дома пострадали.

Читайте такжеЖитомирщина отправила гуманитарную помощь пострадавшим в Калиновке

Впечатлениями от полученной помощи поделилась директор Павловской общеобразовательной школы Винницкой области Татьяна Шуманська. Так, по ее словам, с Житомирщины пришла необходимая заведению помощь – доски, брусья, шифер, гвозди.

«Эти материалы будут использованы для восстановления крыши нашего учебного заведения, который пострадал от взрывов», - говорит Шуманська.

Перед этим Житомирская область отправила 760 листов шифера, 30 кубометров калиброванной доски и 15 кубометров древесины. Отдельно было отправлено также еще 1 тыс. 584 листа шифера от агроформирований региона.

В Житомирской облгосадминистрации также отмечают, что в области к сбору помощи Винницкой области активно привлекаются инвестиционные компании, сельскохозяйственные предприятия и учреждения региона.

Напомним, Житомирская область оказывает помощь Калиновке, пострадавшей от взрывов боеприпасов на военных складах.