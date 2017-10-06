В Украине заблокировали еще один онлайн-кинотеатр

Работники отдела противодействия преступлениям в сфере оборота противоправного контента и телекоммуникаций Департамента киберполиции Национальной полиции Украины прекратили работу онлайн-кинотеатра «tovideo.net», который осуществлял свою деятельность в течение последних двух лет. Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

За время работы нелегального онлайн-кинотеатра правообладателям был причинен ущерб в особо крупном размере. Полиция по данному факту начала уголовное производство по ст. 176 (нарушение авторских и смежных прав) Уголовного кодекса Украины.

"По обращению представителей «Украинской антипиратской ассоциации» полицейские провели проверку и установили: Интернет-ресурс без соответствующих документов и разрешений правообладателей, осуществлял трансляцию и ретрансляцию аудио и видео произведений. По месту жительства системного администратора этого сайта работники киберполиции провели санкционированный обыск", - говорится в сообщении.

Читайте такжеКиберполиция поймала создателей ряда фейковых интернет-магазинов

Кроме того, обыск проводился в офисном помещении дата-центра, где находилось серверное оборудование, которое поддерживало работу Интернет-ресурса.

По результатам, изъяли компьютерную технику и серверное оборудование, которые сейчас направлены на экспертизу. После проведения результатов этой экспертизы будет решен вопрос об объявлении подозрения, лицам, осуществлявшим администрирования этого интернет-ресурса.

Ранее киберполиция изъяла серверы одного из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.to.