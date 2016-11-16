Заблокированный киберполицией онлайн-кинотеатр FS.to обещает возобновить работу через неделю

Об этом сообщается на официальной странице онлайн-кинотеатра в Вконтакте.

«Киберполиция изъяла сервера только на территории Украины. Но еще в далеком 2013 году, мы разместили некоторые сервера и на острове Тонга. Сейчас же часть команды улетела еще в одну страну для размещения других серверов, чтобы восстановить работу сайта. Нам нужно 3-7 дней для восстановления сервиса», - сообщили представители ресурса.

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Также они добавили, что в их деле уже работает два адвоката, которые рассматривают предъявленные обвинения команде FS.to и в частности ресурсу FS.to.

«Обещают разобраться и оказать нам помощь в решении случившейся проблемы», - подытожили представители.

Как сообщал УНИАН, на этой неделе киберполиция изъяла серверы одного из крупнейших онлайн-кинотеатров FS.to.

В полиции отмечают, что за время работы ресурса правообладателям был нанесен ущерб на несколько миллионов гривен.

«Аудитория сайтов достигала миллиона пользователей. Начато уголовное производство по факту нарушения авторского и смежных прав», - говорится в сообщении.

Правоохранители уже изъяли оборудование, которое использовалось для организации деятельности их технической инфраструктуры. Проведены санкционированные обыски в офисных помещениях, дата-центрах, квартирах фигурантов уголовного производства и собраны дополнительные доказательства противоправной деятельности веб-ресурсов.