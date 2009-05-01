По всем вопросам о "свином гриппе" обращайтесь 200-0780
03:08, 01 мая 2009Общество
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Минздрав открыл "горячую линию"
Министерство здравоохранения Украины открыло телефонную "горячую линию" по информированию населения по вопросам свиного гриппа (A/H1N1).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.
Министерство призывает граждан обращаться в случае возникновения вопросов относительно профилактики или лечения свиного гриппа на "горячую линию" по номеру: 8 (044) 200 07 80.
Минздрав отмечает, что на телефонную “горячую линию” поступило уже 6 обращений. Большинство звонков зафиксировано из Киева. После выяснения всех обстоятельств диагноз A/H1N1 не подтвержден в ни одном случае.
Как сообщал УНИАН, Всемирная организация здравоохранения сегодня официально подтвердила 236 случаев заболевания людей A/H1N1.
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