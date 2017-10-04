Только в этом году были проведены три проверки военного склада в Калиновке – нардеп

Только в этом году было проведено три проверки военного арсенала вблизи Калиновки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны заявил его председатель Сергей Пашинский.

"Только в этом году Калиновку проверяли трижды. Один раз - комиссия Администрации президента и два раза - совместная комиссия Минобороны и Генштаба", - сообщил он.

Депутат подчеркнул, что "около 50 человек неоднократно выезжали в Калиновку, что-то подписывали ... это при том, что охраны фактической в Калиновке не было вообще".

По его словам, своей директивой с 2017 года начальник Генштаба снял охрану складов и арсеналов.

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Все акты проверок, добавил Пашинский, комитет запросит для ознакомления.

Как сообщал УНИАН, пожар и взрывы на открытой площадке хранения боеприпасов воинской части А1119 вблизи города Калиновка Винницкой области возникли вечером 26 сентября. По предварительным данным, пострадали два человека. По данным ГСЧС, сейчас ситуация нормализовалась.

По данным министра обороны Украины Степана Полторака, на военном арсенале вблизи Калиновки хранилось 83 тыс. тонн боеприпасов, из них 68 тонн были готовы к применению.

28 сентября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что последствия чрезвычайной ситуации на складе боеприпасов вблизи Калиновки являются самым большим ударом по обороноспособности Украины с начала войны.