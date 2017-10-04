Резниченко: Инициированная президентом реформа сельской медицины началась на Днепропетровщине

В Днепропетровской области выполняется программа восстановления сельской медицины. Глава областной государственной администрации Валентин Резниченко заявил, что качество лечения в селе ничем не будет поступаться городскому, сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА.

«Президент Петр Порошенко анонсировал программу реформирования сельской медицины. Считаю этой крайне важной инициативой, поскольку состояние медицинских учреждений на селе действительно ужасное. Подавляющее большинство сельских и поселковых учреждений охраны здоровья пребывает в полу-аварийном состоянии, их ремонтом и обновлением никто не заботился десятки лет», - заявил Валентин Резниченко.

По словам главы ОГА, только в этом году на Днепропетровщине будут капитально отремонтированы 20 больниц и амбулаторий. Значительная часть из них находится в сельской местности. Реконструкцию одного из таких объектов – Николаевской амбулатории семейной медицины в Новомосковском районе Валентин Резниченко проинспектировал лично.

«Николаевская амбулатория – типичный пример настоящего отношения прежних руководителей к людям. Зданию более 60 лет, и ни единого раза в нем не делался ремонт. Больница обслуживает 4,5 тысячи местных жителей, а тут не было никаких условий для нормального лечения. Теперь будут. Люди в селах наконец-то будут иметь нормальную медицину, и не только в Новомосковском районе, а и по всей Днепропетровской области», - заверил Валентин Резниченко.

Глава ОГА подчеркнул, что ремонты сельских больниц выполняются капитально, а не частично. Например, в ходе ремонта Николаевской амбулатории будет полностью обновлена крыша, заменены коммуникации, полы и окна. Отремонтируют фасад и кабинеты.

«Я убежден, что заявленная Президентом реформа сельской медицины должна быть проведена как можно быстрее. И мы в Днепропетровской области уже фактически ее начали», - отметил Валентин Резниченко.

Ранее в сентябре Президент Украины Петр Порошенко объявил о необходимости реформировать систему сельской медицины. Он напомнил, что треть населения страны проживает в сельской местности, в то же время состояние сельской медицины ужасно: лишь 17% ФАПов имеют транспорт и достаточный персонал, в медучреждениях не хватает лекарств и оборудования. «Уровень медицинский услуг является таким, что не удовлетворяет ни меня как Президента, ни власть», - заявил Петр Порошенко.

Финансировать реформу сельской медицины планируют за счет «денег Януковича» - средств, которые были возвращены государству после расследования преступлений экс-президента. Всего Генеральная прокуратура путем спецконфискации вернула в бюджет 40 млрд гривень.