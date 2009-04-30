ВОЗ признала пандемию свиного гриппа "неминуемой"

На экстренном заседании, завершившемся поздно ночью в среду, Всемирной организацией здравоохранения принято решение поднять уровень опасности возникновения пандемии свиного гриппа до пяти баллов из шести, передает AFP.

Пятая фаза пандемии характеризуется зарегистрированной передачей вируса от человека к человеку как минимум в двух странах одного региона. На этом этапе возникновение пандемии, то есть глобальной эпидемии, "неминуемо".

Хотя большинство стран мира пока не поражены, объявление пятой фазы означает, что "остаётся немного времени, чтобы окончательно урегулировать все организационные вопросы" и подготовиться к введению запланированных мер по снижению опасности пандемии для жителей планеты.

Руководитель ВОЗ Маргарет Чен заявила, что вынуждена настаивать на том, чтобы правительства стран мира ``готовились к худшему``. Она рекомендовала фармацевтическим компаниям GlaxoSmithKline и Roche - производителям препаратов от свиного гриппа - наращивать их производство.

“К пандемиям гриппа следует относиться серьёзно из-за его способности быстро распространяться по всем странам мира, - цитирует Медпортал. - Главный вопрос в том, насколько тяжёлой окажется эта пандемия, особенно в начале.” По мнению директора ВОЗ, сегодня мир “готов к пандемии гриппа лучше, чем когда-либо в истории”.

По состоянию на среду, число жертв свиного гриппа в Мексике составляет 152 человека, более двух тысяч заражены. В США зарегистрированы 64 случая свиного гриппа, один человек скончался. В других странах мира, по данным ВОЗ, подтверждены 79 случаев болезни.

В Канаде подтверждены шесть случаев заражения свиным гриппом, в Великобритании - два, а в Испании - один. Туристы, вернувшиеся из Мексики, госпитализированы с подозрением на свиной грипп в Израиле, Бразилии, Гватемале, Перу, Австралии и Новой Зеландии.