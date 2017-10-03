На Житомирщине 4 октября проведут День безопасности

Завтра, 4 октября, на территории Житомирской области будет проходить акция «День безопасности». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, областной День безопасности проведут, чтобы привлечь внимание водителей к вопросам предупреждения аварийности на автомобильном и городском электротранспорте в осенний период.

«Цель проведения мероприятий – это повышение безопасности дорожного движения, предупреждение дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок пассажиров и грузов, соблюдения перевозчиками и водителями требований законодательства», - рассказали УНИАН в пресс-службе Укртрансбезопасности в Житомирской области.

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Также особое внимание в этот день уделят автомобильным перевозчикам, которые осуществляют нерегулярные и регулярные специальные перевозки пассажиров, а также перевозящих опасные грузы.

Кроме того, 4 октября на Житомирщине особенно тщательно будут следить за осмотром транспорта перед рейсом, а также за тем, как хранятся автобусы частных перевозчиков.

Также будет проверено, соблюдают ли водители режимы труда и отдыха, и есть у них все необходимые документы, и тому подобное.

«День безопасности» будет проводить управление Укртрансбезопасности в Житомирской области совместно с Патрульной полицией Житомира.