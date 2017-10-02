Экс-"беркутовцы" получали по 3-5 тысяч гривень за разгон Евромайдана - Горбатюк

Экс-«беркутовцам», которые разгоняли участников Майдана зимой 2013-2014 годов, платили за это от 3 до 5 тысяч гривень. Об этом во время брифинга сообщил начальник Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк, пишет «Громадське».

По его словам, такие выплаты были регулярными с декабря 2013-го до февраля 2014-го. А всего было выплачено 50 млн гривень нелегальных средств.

Горбатюк подчеркнул, что командиры подразделений получали в кабинете генерала Владимира Гриняка «незаконные средства в размере 600-800 тысяч гривень для передачи подчиненным подразделениям: по 5 тысяч офицерам по 3 предназначалось рядовым. Это имеется в виду одна выплата. Такие выплаты осуществлялись регулярно и мы имеем данных о выплате 50 млн гривень, по предварительным данным».

Читайте такжеПодозреваемого в причастности к разгону Евромайдана экс-чиновника МВД посадили под домашний арест

По его словам средства были нацелены на то, что силовики «будут совершать такие действия против протестующих, незаконные в том числе, после которых руководство государства сможет рассчитывать, что Майдан будет прекращен», — сказал Горбатюк.

Как сообщал УНИАН ранее, следователи ГПУ подозревают Поготова в поставках российских спецсредств для разгона участников Евромайдана зимой 2014 года, использование которых повлекло гибель одного из митингующих и нанесение телесных повреждений 138 участникам протестов.