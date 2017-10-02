Оккупанты нашли подработку звезде фильма "Такси" на случай переезда в Крым

Французский актер, звезда комедийной саги «Такси» Сами Насери получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза «Таксист» под номером 777. Об этом сообщает ТАСС.

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Насери принял участие в награждении победителей конкурса «Лучший таксист Крыма — 2017» в оккупированной Ялте. Артист вручил 12 лауреатам кубки и дипломы. Он также расписался на капотах крымских такси.

Француз прилетел в Крым для участия в кинофестивале, организованном оккупантами.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее звезда "Такси" попал в базу Миротворца за посещение оккупированного Крыма.