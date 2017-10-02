Оккупанты нашли подработку звезде фильма "Такси" на случай переезда в Крым
16:54, 02 октября 2017Общество
6 0
Француз прилетел в Крым для участия в кинофестивале, организованном оккупантами.
Сами Насери стал почетным таксистом Крыма / скриншот
Французский актер, звезда комедийной саги «Такси» Сами Насери получил удостоверение почетного члена крымского профсоюза «Таксист» под номером 777. Об этом сообщает ТАСС.
Читайте такжеЗвезда фильма "Такси" хочет снять фильм в оккупированном Крыму
Насери принял участие в награждении победителей конкурса «Лучший таксист Крыма — 2017» в оккупированной Ялте. Артист вручил 12 лауреатам кубки и дипломы. Он также расписался на капотах крымских такси.
Француз прилетел в Крым для участия в кинофестивале, организованном оккупантами.
Как сообщал УНИАН-Таблоид, ранее звезда "Такси" попал в базу Миротворца за посещение оккупированного Крыма.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter