Звезда "Такси" попал в базу Миротворца за посещение Крыма

Звезда фильма Такси, французский актер Сами Насери попал в базу центра Миротворец из-за посещения аннексированного Крыма. Как сказано на сайте Миротворца, Насери сознательно нарушил государственную границу Украины с целью проникновения в оккупированный Россией Крым.

"Участник попыток легализации аннексии АР Крым Россией. (…) 30 сентября 2017 въехал в Крым через закрытый пункт пропуска", - говорится в профиле Насери.

Читайте такжеГлавный актер фильма "Такси" прилетел в Крым (фото)

Напомним, 30 сентября Насери прибыл в Крым, чтобы принять участие в третьем Международном миротворческом кинофестивале "Я люблю мир" (состоится в Ялте 1 октября). Он заявил, что не боится санкций.

Cайт Миротворец был открыт в 2014 году. Позиционирует себя как интернет-представительство Центра исследований преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности граждан.