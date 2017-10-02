Нардепы предлагают заложить в госбюджет 1 млрд грн на доступное жилье для участников АТО и переселенцев

С соответствующим предложением к председателю комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Андрея Павелко обратились народные депутаты от УКРОПа Тарас Батенко, Ирина Констанкевич, Виталий Куприй, Александр Дубинин, Валентин Дидыч, Александр Шевченко и Виктор Шевченко, передает пресс-служба партии.

«Просим при разработке проекта Закона «О государственном бюджете Украины на 2018 год» учесть предложение, которое согласуется с основными направлениями бюджетной политики, аргументированная и содержит указанные источники расходов: предусмотреть в статье 14 проекта ЗУ № 7000 новый пункт 17: «17) финансирование в размере 1 млрд грн на расходы по программе «Доступное жилье» для участников антитеррористической операции и переселенцев», – сказано в документе.

Нардепы от УКРОПа отметили, что пункт 4 статьи 11 законопроекта № 7000 предусматривает перерасчет 50% средств от реализации избыточного вооружения, военной и специальной техники, недвижимого имущества Вооруженных сил и средств от отчуждения земельных участков, на которых расположены объекты недвижимого имущества ВСУ, в специальный фонд государственного бюджета на 2018 год.

Кроме того, 20 сентября 2017 Кабинет Министров принял постановление № 708, упрощающее процедуру участия в программе обеспечения доступным жильем участников АТО и внутренне перемещенных лиц. По словам парламентариев, в случае учета их предложения в следующем году доступное жилье получат почти 1700 граждан.