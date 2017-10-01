Матиос: Каждый украинец должен иметь оружие

Заместитель Генерального прокурора Украины - главный военный прокурор Анатолий Матиос считает, что каждый украинец должен иметь оружие для защиты своей жизни. Об этом он заявил в телевизионном эфире, сообщает 112.ua.

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"Время сейчас очень динамичное. Я исповедую принцип, что каждый украинец должен иметь оружие и иметь возможность в случае смутных времен сохранить или защитить свою жизнь", - отметил он.

Матиос подтвердил, что носит с собой табельное оружие, поскольку это ему позволяет статус военнослужащего.

"Это мое табельное оружие. Я имею право на его ношение, хранение и применение", - сказал главный военный прокурор. Он также подчеркнул, что применял оружие только в тире или на полигоне.