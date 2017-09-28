В оккупированном Должанске подняли флаг Украины, а тряпкой "ЛНР" украсили туалет (фото)

В оккупированном боевиками «ЛНР» Должанске (старое название – Свердловск) неизвестные сняли «флаг ЛНР» с флагштока возле стадиона им. Горюшкина и водрузили флаг Украины.

Об этом говорится в сообщении группы «Свердловск – ты должен это знать» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что также «еще одна ЛНРовская тряпка пропала со здания Горгаза г. Свердловска».

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«А на остановке "Поликлиника" неизвестные подпольщики нарисовали украинский флаг краской.

Все менты на ушах. Один из снятых флагов удалось найти в общественном туалете. Там ему самое и место», – говорится в сообщении.

Как уточняется в микроблоге «иГор» в Twitter, флаг на остановке «Поликлиника» нарисован уже неделю. Сначала его загораживали кучей пластмассовых ящиков от внешнего взора, теперь и вовсе всё убрали.