На Житомирщине с начала года Центр помощи участникам АТО рассмотрел более тысячи обращений
Представители центра консультируют бойцов, обеспечивают досуг их детей, распространяют информацию о новостях законодательства, сотрудничают с объединениями участников АТО и приобщаются к проведению праздничных мероприятий.
С начала года Центр помощи участникам антитеррористической операции при Житомирской облгосадминистрации рассмотрел 1 тыс. 60 обращений.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Центра помощи участникам АТО.
Так, с начала года в центр поступило 1 тыс. 60 обращений, из которых 995 полностью решен.
В целом же, за весь период деятельности центра - 2,5 года сюда обратились за помощью более 6 тыс. участников антитеррористической операции, их родных и членов семей погибших военнослужащих.
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«Чаще всего в центр обращаются по вопросам получения материальной помощи, получения земельных участков, постановки на квартирный учет, прохождение образовательных курсов и о порядке получения льгот», – говорится в сообщении.
Представители центра консультируют бойцов, обеспечивают досуг их детей, распространяют информацию о новостях законодательства, сотрудничают с объединениями участников АТО и приобщаются к проведению праздничных мероприятий.