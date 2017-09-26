На Житомирщине с начала года Центр помощи участникам АТО рассмотрел более тысячи обращений

18:29, 26 сентября 2017
Общество
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Представители центра консультируют бойцов, обеспечивают досуг их детей, распространяют информацию о новостях законодательства, сотрудничают с объединениями участников АТО и приобщаются к проведению праздничных мероприятий.

За 2,5 года в Центр за помощью более 6 тыс. участников / фото УНИАН

С начала года Центр помощи участникам антитеррористической операции при Житомирской облгосадминистрации рассмотрел 1 тыс. 60 обращений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации со ссылкой на данные Центра помощи участникам АТО.

Так, с начала года в центр поступило 1 тыс. 60 обращений, из которых 995 полностью решен.

В целом же, за весь период деятельности центра - 2,5 года сюда обратились за помощью более 6 тыс. участников антитеррористической операции, их родных и членов семей погибших военнослужащих.

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«Чаще всего в центр обращаются по вопросам получения материальной помощи, получения земельных участков, постановки на квартирный учет, прохождение образовательных курсов и о порядке получения льгот», – говорится в сообщении.

Представители центра консультируют бойцов, обеспечивают досуг их детей, распространяют информацию о новостях законодательства, сотрудничают с объединениями участников АТО и приобщаются к проведению праздничных мероприятий.

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Теги: #новости Житомирщины#АТОшники из Житомирщины