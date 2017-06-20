Дети участников АТО Житомирщины посетили Ботанический сад в Киеве

Дети участников АТО из Житомирской области побывали с экскурсией в Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.

Как отмечается в сообщении, экскурсию детям организовали представители Центра помощи участникам АТО при облгосадминистрации сегодня, 20 июня.

В ботаническом саду, площадь которого составляет 129,86 га, дети имели возможность увидеть уникальные коллекции цветочно-декоративных, лекарственных, плодовых, овощных, пряноароматических, кормовых и технических растений из всех географических регионов мира.

В частности, в это время в ботаническом саду цветет много различных цветов.