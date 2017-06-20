Дети участников АТО Житомирщины посетили Ботанический сад в Киеве
21:21, 20 июня 2017Общество
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В ботсаду дети имели возможность увидеть уникальные коллекции цветов.
В это время в ботаническом саду цветет много различных цветов \ Фото УНИАН
Дети участников АТО из Житомирской области побывали с экскурсией в Национальном ботаническом саду им. Гришко в Киеве. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской ОГА.
Как отмечается в сообщении, экскурсию детям организовали представители Центра помощи участникам АТО при облгосадминистрации сегодня, 20 июня.
В ботаническом саду, площадь которого составляет 129,86 га, дети имели возможность увидеть уникальные коллекции цветочно-декоративных, лекарственных, плодовых, овощных, пряноароматических, кормовых и технических растений из всех географических регионов мира.
В частности, в это время в ботаническом саду цветет много различных цветов.
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