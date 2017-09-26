Продолжение фильма "Оно" выйдет в прокат в сентябре 2019 года

Продолжение фильма ужасов "Оно" выйдет в прокат 6 сентября 2019 года. Об этом сообщает Deadline.

Сиквел выпустит киностудия Warner Bros. Режиссером ленты станет Андрес Мускетти, который снял первый фильм.

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Новая история расскажет о жизни главных героев через 27 лет после событий первого фильма. Персонажи соберутся, чтобы вновь дать отпор клоуну Пеннивайзу.

Напомним, что прототипом убийцы в образе клоуна считается американский маньяк Джон Гейси. Он изнасиловал и убил 33 парней в возрасте от 14 до 25 лет.