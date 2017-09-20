Изнасиловал и убил 33 парней: СМИ рассказали, кто был прототипом ужасного клоуна из "Оно"

Роман Стивена Кинга «Оно» и его экранизации популярны уже более 20 лет. Персонажей терроризирует "неизвестное существо, черпающее силу из страха, ненависти и разочарования", одно из воплощений которого - клоун. В связи с выходом нового фильма СМИ напомнили о том, что прототипом убийцы в образе клоуна считается американский маньяк Джон Гейси. Он изнасиловал и убил 33 парней в возрасте от 14 до 25 лет.

Джон родился в 1942-м в Чикаго. Его отец злоупотреблял алкоголем и избивал жену и сына. В детстве Гейси часто болел. Ему пришлось стать объектом домогательств приятеля его отца. Не выдержав, Гейси бросил школу и переехал в Лас-Вегас. Там он устроился работать в морг, пока директор не заявил в полицию, что новый сотрудник насилует трупы. Полиция не заинтересовалась, но Гейси пришлось сменить работу.

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Он стал менеджером фаст-фуда и женился. После работы принуждал юных подчиненных к сексу. В 1972-м совершил первое убийство - зарезал любовника и в этот момент испытал сильный оргазм. Вскоре у Гейси появилась система. Вечером он ездил по городу на большом черном автомобиле, знакомился с парнями, звал к себе домой, а там насиловал, пытал и убивал.

Его брак не был удачным. После развода Джон Гейси начал складывать тела в подвале, а когда тот переполнился - бросал в реку или закапывал. Поддерживая имидж добропорядочного гражданина, Гейси выступал на детских праздниках в роли клоуна.

В 1978-м пропал подросток, который шел устраиваться к Гейси на работу. Полицейские нагрянули с обыском к нему в дом. В доме нашли наручники, снотворное и фаллоимитаторы. В подвале нашли останки тел жертв Гейси.

Маньяк сообщил, что страдает раздвоением личности, и убийства совершало его "второе я". Его приговорили к смертельной инъекции и казнили в 1994-м году.

Как сообщал УНИАН, в июле была опубликована книга, в которой рассказывается, в частности, о невероятной истории убийцы из Австралии. Бывший работник скотобойни убил кузину, после чего тайно поселился в зоопарке. Там он воровал еду у животных, а также убил и съел черепаху. Ему удалось скрываться шесть лет, до 2012 года.