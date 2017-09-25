В Черновицкой области разоблачили нелегальную мастерскую по ремонту и переработке оружия (фото)

Полиция Черновицкой области разоблачила нелегальную мастерскую по ремонту и переделке оружия. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Черновицкой области.

Установлено, что мастерскую обустроил в собственном гараже 57-летний житель районного центра Черновицкой области.

«В помещении оружейной оперативники обнаружили наборы цифровых и буквенных клейм для набивкой и изменения номеров огнестрельного оружия, запчасти разного типа, ножи, а также патроны различного калибра», - говорится уповидомленни.

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Также время обыска правоохранители нашли три гладкоствольные ружья и пистолет «Наган-С» с признаками переделки, две нарезные винтовки неустановленного образца, два оптические прицелы, пять ножей, четыре металлические банки с порошкообразным веществом, похожим на порох, 59 патронов калибра 7, 62 мм, 32 патрона калибра 5,6 мм и различные запчасти к оружию.

Правоохранители направили изъятое в Черновицкий Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины.

Сведения по данному факту сотрудники полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ обнаружила в зоне АТО два российских огнемета.