В оккупированном Крыму резко сократилось количество учеников, которые обучаются на украинском языке - ООН

В Организации Объединенных Наций заявляют, что в оккупированном Россией Крыму резко сократилось количество учеников, которые обучаются на украинском языке.

Об этом говорится в тематическом докладе «Ситуация с правами человека во временно оккупированных Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)».

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«Количество учеников, которые обучаются на украинском языке, резко сократилось. В 2013/14 учебном году на украинском языке обучались 12694 человека. После оккупации Крыма в 2014/15 учебном году это число уменьшилось до 2154, в 2015/16 - до 949, в 2016/17 - до 371. В апреле 2015 года из Крыма выехала многолетний директор единственной украиноязычной гимназии Симферополя, вероятно, из-за угроз и притеснений. За период с 2013 года до 2017 года количество украинских школ уменьшилось из семи до одной, а число украинских классов - с 875 до 28», - говорится в отчете.

«Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что главными причинами такого уменьшения является преимущественно русская культурная среда и выезд тысяч проукраинских жителей Крыма на материковую часть Украины. Сообщалось также о давлении со стороны некоторых учителей и администраций школ относительно прекращения преподавания на украинском языке», - сообщили в ООН.

«Что касается университетского уровня, то в сентябре 2014 года был закрыт факультет украинской филологии и украиноведения в Таврическом национальном университете имени Вернадского, а большинство его педагогического коллектива было освобождено. Кафедры украинской филологии, культуры украинского языка, теории и истории украинского языка были объединены. К концу 2014 года украинский язык как язык преподавания был исключен из университетского образования в Крыму», - говорится в докладе.