В сети появилось видео с места гибели в Греции украинской семьи

В сети появилось видео с места в Греции, где накануне при крушении одномоторного самолета погибли муж с женой из Украины.

Соответствующее видео обнародовал греческий телеканал ENA Channel.

Украинский консул сообщил, что погибшие - жители Ровенской области. По его словам, установлена связь с сыном погибших, начата процедура репатриации их тел в Украину.

Как сообщал УНИАН, вчера в Греции в авиакатастрофе погибли двое граждан Украины. Частный самолет вылетел из аэропорта города Александруполис и направлялся в Румынию.