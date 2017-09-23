Погибшие в Греции украинцы - жители Ривненской области - консул

22 сентябя в Греции во время крушения одномоторного самолета погибли супруги из Украины. Эту информацию подтвердил "Громадскому радио" глава консульства Украины в Солониках Александр Воронин.

Консул сообщил, что погибшие - жители Ривненской области. По его словам, установлена связь с сыном погибших, начата процедура репатриации их тел в Украину.

Напомним, вчера в Греции в авиакатастрофе погибли двое граждан Украины. Частный самолет вылетел из аэропорта города Александруполис и направлялся в Румынию.