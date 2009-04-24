Межбанковский доллар упорно подбирается к 8,1 грн.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0525/8,0845 грн., к 12:00 цены поднялись до 8,0870/8,0970 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2402/0,2419 грн., к 12:00 цены выросли – 0,2418/0,2427 грн.

В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 33,31 рубля (-0,3500).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3186/1,3188 долл., к 12:00 повысились – 1,3241/1,3243 долл.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,6160/10,6640 грн., к 12:00 цены ушли вверх – 10,7060/10,7250 грн.