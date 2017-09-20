Привязала напротив кладбища и заклеила рот скотчем: на Сумщине женщина жестоко воспитывала детей подруги (фото)

17:42, 20 сентября 2017
Общество
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То же самое женщина грозилась сделать и с братом мальчика.

Полицейским про такие методы воспитания сообщили грибники, которые проходили рядом / фото facebook.com/policesumy

На Сумщине женщина привязала сына своей подруги к дереву напротив кладбище в «воспитательных целях» и пригрозила сделать то же с братом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Сумской области.

В полиции сообщили, что 26-летняя мать двух мальчиков оставила их своей подруге, надеясь, что та поможет с воспитанием близнецов.

facebook.com/policesumy

О том, что напротив центрального кладбища, пожилая женщина привязала к дереву маленького мальчика, заклеила ему рот скотчем, а рядом с ним плачет другой ребенок полиции сообщили двое грибников.

facebook.com/policesumy

«Она (женщина, привязала мальчика, - ред.) считает, что ничего преступного или антиморального не сделала, а ее поступок – лишь такой себе «урок». Сама же молодая мама утверждает, что не просила свою подругу вести куда-то детей и уж тем более настолько пугать, речь шла только о беседе. Сейчас с обоими братьями работает психолог. Мальчики благодаря своему «боевому» характеру довольно быстро успокоились, однако какие последствия будет иметь такое «воспитание», покажет только время», - говорится в сообщении.

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Теги: #полиция#воспитание детей#родительские права#женщина привязала детей