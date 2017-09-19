13-летний парень во время пожара в одесском лагере вынес 15 детей из пяти комнат

Тринадцатилетний парень Максим Тихончук вынес из горящего корпуса детского лагеря «Виктория» 15 детей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат городского совета Одессы Александр Иваницкий.

«Максим Тихончук, 13 лет. Парень, который вынес детей из пяти комнат в лагере Виктория. Это 15 детских жизней!!!! Детей, которые спали и ничего не подозревали. В понедельник просто пошёл на уроки в школу, с обожженными руками....Скромный, сильный, добрый ЧЕЛОВЕК, которым могут гордиться Его родители и вся страна!!!Максим Тихончук и Катя Ной-эти дети наш Золотой Фонд!!!», – написал депутат.

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Как сообщал УНИАН, ранее стало известно о другой героине трагического пожара в лагере «Виктория» Екатерине Ной, которая вывела из горящего корпуса детей возрастом от 8 до 10 лет. Сама при этом получила ожоги ног и верхних дыхательных путей.