В Николаевской области мужчина на мотоцикле вывозил с военного полигона части авиаракет (фото, видео)

В Николаевской области на территории полигона Широкий Лан военнослужащие остановили мотоцикл «Днепр-11», водитель которого перевозил два фрагмента неуправляемых авиационных ракет типа С-8 калибра 80 мм с содержанием взрывчатого вещества.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции Николаевской области, 25-летнего водителя мотоцикла - жителя с. Нечаянное Николаевского района задержали 17 сентября.

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«Мужчина пояснил, что нашел взрывчатку случайно на полигоне во время поиска металлических изделий и собирался сдать их как металлолом, не подозревая об опасности, которую создавал своими действиями», - отметили в ведомстве.

Военные вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Николаевского отделения полиции и специалистов взрывотехнической службы ГУНП в Николаевской области.

«Специалистами было принято решение об уничтожении опасных предметов, ведь их вообще нельзя было даже трогать, а тем более транспортировать», - подчеркнули в полиции.

Следователями Николаевского отделения полиции Очаковского ОП ГУНП в Николаевской области проводится расследование уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами», что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.