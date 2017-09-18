Пожар в детском лагере в Одессе: обстоятельства гибели детей будет расследовать специальная следственная группа

Обстоятельства гибели детей в лагере в Одессе будет расследовать совместная следственная группа. Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев, передает пресс-служба Нацполиции.

По его словам, в ее состав войдут лучшие специалисты Главного следственного управления(ГСУ) Нацполиции и работники прокуратуры Одесской области.

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«Главное следственное управление Национальной полиции командирует профессиональных специалистов в одесское подразделение для оказания практической и методической помощи с целью качественного, быстрого расследования всех причин, которые привели к гибели детей», – подчеркнул Сергей Князев, добавив, что следователи будут изучать все обстоятельства происшествия – от проектирования и строительства до непосредственно эксплуатации.

Кроме того, глава Национальной полиции сообщил, что уже сегодня в судебном заседании будет рассматриваться мера пресечения стосовнодвох работников заведения, где произошла трагедия.

Как сообщал УНИАН ранее, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе произошел поздно вечером 15 сентября. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла.

При разборке обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности), прокуратура - по ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины. Задержан директор «Виктории» Петрос Саркисян и воспитательница Наталья Янчик, которая по функциональным обязанностям должна была отвечать за пожарную безопасность. Им сообщено о подозрении. Сегодня, 18 сентября, Киевским районным судом Одессы удовлетворено ходатайство Одесской местной прокуратуры №1 и полиции об аресте на 60 суток директора детского оздоровительного комплекса «Виктория» без права на залог. Также в понедельник судом будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения сотруднице детского лагеря, ответственному за пожарную безопасность.