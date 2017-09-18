В Киеве на пожарную безопасность проверят все учебные и детские учреждения после трагедии в Одессе

Мэр Киева Виталий Кличко поручил проверить учебные заведения и детские учреждения на предмет соблюдения правил пожарной безопасности после пожара в детском лагере "Виктория" в Одессе, где погибли трое детей. Об этом сообщается на сайте мэра.

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"Я дал поручение первому заместителю председателя КГГА Геннадию Плису организовать проверку ответственными службами всех учебных заведений и детских учреждений на соблюдение правил пожарной безопасности и обеспеченность необходимыми средствами пожаротушения, - отметил Кличко. - С понедельника такая проверка в Киеве начнется и должна быть проведена в сжатые сроки. То, что случилось в Одессе, - это страшная трагедия, которую можно было предотвратить", - отметил мэр столицы.

Как сообща УНИАН, пожар на территории детского оздоровительного комплекса «Виктория» в Одессе начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошел пожар, выгорел дотла. Во время пожара погибли трое детей, еще двое - госпитализированы. По словам очевидцев, некоторые дети во время пожара выпрыгивали из окон здания.