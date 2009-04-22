В Луганской области открыли сразу два памятника Ленину

В Луганской области сегодня открыли два памятника Владимиру Ленину.

Как сообщил корреспонденту УНИАН секретарь Луганского обкома Коммунистической партии Украины Максим ЧАЛЕНКО, открытие памятников состоялось по случаю 139-й годовщине со дня рождения В.Ленина.

В поселке Новосветловка Краснодонского района памятник В.Ленину был разрушен, и его открывали после реставрации.

В селе Панченково Свердловского городского совета монумента раньше не было, поєтому местная власть предложила коммунистам установить памятник. С января продолжался поиск подходящей скульптуры, которую отреставрировали и установили.

М.ЧАЛЕНКО также сообщил, что в г. Рубежное памятник В.Ленину, который взорвали в ночь с 1 на 2 апреля, отреставрировать ко дню рождения вождя не успели. Работы будут завершены до 1 мая.

Сегодня во всех городах и районах Луганской области проходили другие торжественные мероприятия, посвященные 139-й годовщины со дня рождения В.Ленина.