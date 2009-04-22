В Кировоградской области взяточников консультировали сотрудники СБУ

Прокуратура расследует уголовное дело в отношении двух сотрудников УСБУ Кировоградской области, которые за денежное вознаграждение предоставляли консультативные услуги местному государственному служащему относительно безопасности и конспиративности действий для получения взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, 6 марта следователями прокуратуры Кировоградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 27 и ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Трое жителей Кировоградской области, среди которых есть государственные служащие, требовали 190 тысяч долларов США и 120 тысяч гривен у частного предпринимателя за решение вопроса о признании его победителем на аукционе по реализации нежилого трехэтажного здания в Александрии Кировоградской области.

Преступная группа разработала и согласовала совместный преступный план. Один из злоумышленников, имея связи в правоохранительных органах, должен был обеспечивать избежание участников группы от ответственности во время получения взятки. Каждый соучастник за выполнение своих действий в соответствии с преступным планом, должен был после получения взятки получить свою долю. Один из злоумышленников вступил в сговор с работниками облуправления СБУ, которые за вознаграждение давали советы относительно конспирации при передаче взятки.

5 марта взяточники были задержаны работниками милиции во время передачи всей суммы взятки.

Сотрудники УСБУ, которые сотрудничали с злоумышленниками, задержаны на трое суток.

21 апреля в отношении них органами прокуратуры возбуждено уголовное дело по ст.ст.368 и 364 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас эти сотрудники отстранены от исполнения служебных обязанностей.