"Шла бойня не на жизнь, а на смерть": ONUKA рассказала о "кровожадном" отборе на Евровидение-2017

Украинский отборочный конкурс на Евровидение-2017 был очень кровожадный, однако победителя выбрали абсолютно справедливо. Об этом заявила солистка группы ONUKA Ната Жижченко, которая была хедлайнером на финале песенного конкурса в Киеве.

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"Национальный украинский отбор на Евровидение был очень кровожадный: шла бойня не на жизнь, а на смерть. Победителя выбрали абсолютно справедливо - это не проплаченная тема", - цитирует певицу белорусское издание "Хартия 97".

Украинская солистка призналась, что никогда не хотела участником конкурса.

"Этот конкурс сам нашел меня в качестве музыкального гостя. Это был лучший вариант: у нас не было рамок по жанрам, количеству людей на сцене, поправок организаторов - мы просто сделали свою программу. Все прошло очень классно", - отметила она.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, на Евровидении-2017 Украину представляла рок-группа O.Torvald, музыканты с песней Time заняли 24 место из 26.