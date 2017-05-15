"Небольшой, но важный прыжок": O.Torvald прокомментировал свое выступление на Евровидении

Представители от Украины на Евровидении-2017 рок-группа O.Torvald прокомментировали свое выступление на песенном конкурсе и таланты других конкурсантов.

Об этом говорится в сообщении группы на официальной странице в Facebook.

«Хотим поблагодарить всех, кто все это время поддерживал нас! Хотим сказать спасибо нашей команде и всем, кто помогал. Мы горды за свою страну и людей, которые нас окружают. Все, что мы видели изнутри, то было небольшим, но важным прыжком выше своей головы для каждого из нас: музыкантов, постановщиков, организаторов, волонтеров», – отметили музыканты.

По мнению группы, именно в Украине конкурс Евровидение окончательно изменил курс своего дальнейшего развития. «Оказалось, что Celebrate Diversity, то не пустые слова. Второй год подряд победила талантливая и искренняя песня. Португалия, поздравляем! Поздравляем и тех, кто привнес в конкурс что-то новое: девушку из Бельгии с крутой песней уровня London Grammar, ребят из Норвегии, что не побоялись показать интересную актуальную электронику; исполнителя из Австрии и многих других. Мы рады, что смогли стать частью этой новой истории конкурса и предложили аудитории Евровидения что-то новое, необычное и действительно современное», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, на Евровидении-2017 Украина заняла 24 место из 26.