В Киеве на Контрактовой площади воду в фонтане покрасили в ярко-зеленый цвет (фото, видео)

В сквере на Контрактовой площади неизвестные окрасили воду в фонтане в ярко-зеленый цвет. Об этом на странице в Facebook сообщила коммунальная служба Подольского района.

Коммунальщики отмечают, что для того, чтобы вернуть фонтан в первоначальный вид, им придется потратить целый день.

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"Проявления вандализма или креатизма в парке на Сагайдачного. Кто-то шутит, добавляя работы коммунальщикам на целый день. Теперь нам нужно слить воду (а это как минимум до конца рабочего дня), затем вымыть чашу фонтана, и вновь запустить фонтан. Напомним, что на минувшей неделе в фонтан залили моющее, и поэтому было много пены. То есть такие проявления становятся постоянными, поэтому просим всех, кто становится свидетелем соответствующих событий, реагировать", - говорится в сообщении.

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Напомним, что в прошлые выходные аналогичный инциденет произошел с фонтаном на Майдане Независимости.