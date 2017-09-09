На Черниговщине установили шестиметровую скульптуру медведя на сосне

В поселке Сосница Черниговской области установили шестиметровую скульптуру медведя на сосне, изготовленную по мотивам герба поселка. Как передает корреспондент УНИАН, открытие скульптуры состоялось сегодня во время торжеств по случаю Дня поселка.

Читайте такжеВ Одессе установили четырехметрового робота-трансформера (фото)

Металлическая скульптура представляет собой многометровую сосну с ульем, на которую лезет медведь. Она установлена в центре поселка на пересечении улиц Черниговской и Корнева.

В социальных сетях вызвал ажиотаж тот факт, что медведь имеет гениталии, и его назвали "медведь с яйцами". В поселковом совете объяснили, что таким было авторское видение, и на историческом гербе изображен медведь, а не медведица.

Заместитель председателя районного совета Геннадий Смаглюк отметил, что идея установить скульптуру в виде герба в Соснице возникла давно, но воплощена только сейчас. На ее установку потрачены средства из бюджета поселка и меценатов.

*** Поселок Сосница известен как малая родина выдающегося мастера кино Александра Довженко. Впервые упоминается в летописи 1234 года. Было сотенным городком, уездным центром. Сейчас центр одноименного района. Расположен в 90 километрах восточнее Чернигова, недалеко от слияния рек Десна и Сейм.