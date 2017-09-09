Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил соотечественников с Днем украинского кино.

Поздравление обнародовано на странице главы правительства в Facebook.

«Искренне поздравляю с Днем украинского кино! Украинский кинематограф набирает обороты и покоряет киноэкраны», - написал премьер-министр.

Также Гройсман напомнил об украинских фильмы, которые стали классикой, известной во всем мире.

««Тени забытых предков», «Белая птица с черной отметиной», «Пропавшая грамота» - это классика украинского кино, известная во всем мире, которую каждый из нас смотрел не один раз. Очень рад, что сейчас к произведениям киноискусства присоединяется все больше новых качественных фильмов», - написал он.

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Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко отметил народную артистку Украины, Героя Украины Аду Роговцеву государственной премией имени Александра Довженко и назначил гранты президента Украины молодым деятелям в области кинематографии: режиссерам Ольге Гавриловой, Максиму Наконечному и Ернесу Сарихалилову.

*** День украинского кино отмечается ежегодно во вторую субботу сентября.