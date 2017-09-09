В партии "Движение новых сил" не исключают разгона сторонников Саакашвили, которые собрались возле пункта пропуска "Краковец"

В партии «Движение новых сил» не исключают силового разгона сторонников экс-председателя Одесской облгосадминистрации Михеила Саакашвили, которые собрались возле пункта пропуска «Краковец» на украинско-польской границе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Движение новых сил», об этом членам партии сообщили источники в полиции.

В то же время член совета партии Давид Сакварелидзе, который находится в пункте пропуска «Краковец», сообщил, что полицейские действуют синхронно с «титушками», которых привезли в «Краковец», чтобы запугать активистов.

По его словам, «титушек» из Полтавской и Киевской областей на границу привезли 6 микроавтобусами.

Сакварелидзе заявил, что располагает информацией, что «титушки» планируют ночью нападать на активистов, избивать их, чтобы запугать обычных людей, которые завтра придут для встречи Саакашвили.

Он также сообщил, что еще три автобуса с «титушками» активисты обнаружили в соседнем селе.

«Они не хотят светиться, но готовятся якобы к антилагерю. Мы им задавали вопрос, что они здесь делают, кто-то из них проговорился, что мы против вас, против Саакашвили. Кто-то говорил, что на экскурсии, хотя ни одного музея в Краковце они пока не посетили», - сказал Сакварелидзе.

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В пресс-службе партии напомнили, что в пункте пропуска «Краковец» уже собралось более 200 активистов, которые завтра планируют встретить Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, 27 июля в Администрации президента заявили, что глава государства Петр Порошенко подписал указ о прекращении гражданства Украины Саакашвили.

По данным члена коллегии МВД Антона Геращенко, такое решение было принято из-за того, что Саакашвили предоставил недостоверные данные, в частности, о его судимости в Грузии.

Саакашвили утверждает, что имеет только одно гражданство - украинское. Он также заявил, что Порошенко должен дать ему возможность вернуться в Украину, «дать право отстоять» свое гражданство в суде.

6 августа Саакашвили заявил, что приедет в Украину 10 сентября.

5 сентября заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов сообщил, что Грузия обратилась к Украине с запросом о розыске, заключении под стражу и экстрадиции Саакашвили. Он уточнил, что, по данным Главной прокуратуры Грузии, Саакашвили является обвиняемым по четырем уголовным делам. Суд в Грузии избрал Саакашвили меру пресечения в виде содержания под стражей, он объявлен в розыск.

Сегодня около 12.00 Саакашвили сообщил, что выехал в Украину. Его прибытие в пункт пропуска «Краковец» ожидается завтра около 13.00.

Возле пункта пропуска усилены наряды полиции.