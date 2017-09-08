В Киеве после взрыва на Бессарабке полиция переходит на усиленный вариант несения службы

В Киеве полиция переходит на усиленный вариант несения службы, в частности, в центре столицы, в метро и на вокзалах.

Об этом сообщает полиция Киева на своей странице в Facebook.

"К обеспечению правопорядка и патрулированию города будут задействованы все подразделения столичной полиции. В частности, правоохранители усилят меры безопасности в центральной части города, а также на станциях и в вагонах метрополитена, на железнодорожных вокзалах и в местах массового пребывания граждан", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЛюдей из покореженной машины спасали прохожие: момент взрыва на Бессарабке сняли на видео

В полиции подчеркнули, что по указанию начальника полиции Киева Андрея Крищенко к усиленным патрулированиям будут привлекать работников территориальных управлений, управления полиции в метрополитене, сотрудников полков полиции особого назначения, патрульной полиции, кинологов и военнослужащих Национальной гвардии Украины.