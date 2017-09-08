В Житомире презентуют международную выставку рисунков "Мой край - мой дом"

Завтра в Житомире презентуют международную выставку детских рисунков "Мой край - мой дом" о влиянии военного конфликта на востоке Украины на творчество детей. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, презентация международной выставки детских рисунков состоится 9 сентября в 10:00 часов в помещении Житомирского городского совета на первом этаже. Вход свободный.

«Целью выставки является показать влияние военного конфликта на востоке Украины на творчество детей, очевидцами которого они стали. Не смотря на постоянные боевые действия, которые происходят в Донецкой и Луганской областях, там осталось еще много детей, которые ежедневно видят все аспекты войны»,- сказано в сообщении.

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Также отмечается, что дети, которые остались на востоке, в основном имеют серьезные проблемы со здоровьем - то физическим, или психологическим. Но, не смотря на это, они стараются воспринимать что-то прекрасное и отражать это в своих рисунках. «Помимо работ детей с Востока, на выставке будут также рисунки маленьких закарпатцев и словаков: как каждый из них видит свой дом именно сегодня. Эта контрастность поражает и огорчает, однако она должна вдохновить каждого из зрителей на лучшее понимание и восприятие слова МИР»,- обещают организаторы выставки, координатором которой является общественная организация “ Союз переселенцев “ Мир на ладони””.