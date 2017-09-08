В Днепре мужчина прятал в квартире гранаты

В Днепре полиция обнаружила в квартире 45-летнего местного жителя 9 гранат для подствольного гранатомета.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области.

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«В ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены 9 гранат для подствольного гранатомета «ВОГ-25». Изъятые предметы направлены на экспертизу», - говорится в сообщении.

По данному факту внесены сведения в ЕРДР по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленнику грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.