Пока "Крым их": СМИ рассказали о росте цен на все и гигантском фетише жителей полуострова

За три года оккупации в Крыму выросли не только зарплаты, но и цены на все — от продуктов до недвижимости. А еще крымчане научились жаловаться на любые бытовые проблемы сразу Путину и получили гигантский фетиш — строящийся Керченский мост. Об этом говорится в статье "Нового времени".

Журналисты рассказали, что в сравнении с аналогичными украинскими показателями все выглядит лучше. Но крымчане живут не в Украине, а окружающий их "русский мир" с легкостью съедает все финансовые бонусы от "возвращения в родную гавань".

"Наши цены сравнимы с московскими,— рассказывает Соколан.— Все в шоке: те зарплаты, которые люди считали космическими при украинских ценах, теперь съедаются напрочь".

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Стоит отметить, что "съелось" многое: объем внешней торговли Крыма в 2016 году стал в 14 раз меньше, чем был в 2013-м — $155 млн против $2,2 млрд. Экспорт обвалился в 18,7 раз. Цены на продукты за три года выросли на 216%. Предприниматели исчезают как класс: число юрлиц сократилось в 2,4 раза, а физлиц — в 3,4 раза. Число туристов снизилось в пять раз. Выросла стоимость аренды квартир, проезд в транспорте.

"Наиболее комфортно себя чувствуют в Крыму военнослужащие и бюрократы. Первые получают от 30–100 тыс. руб. (13,4–44,7 тыс. грн). Но даже им далеко до "белой кости": почти все собеседники отмечают, что крымские госслужащие стали своеобразными небожителями", - обращают внимание в НВ.

Но жизненные сложности не выводят крымчан на улицы с протестами. И Юсуф Куркчи, первый заместитель министра Министерства по вопросам временно оккупированных территорий Украины, знает почему: на полуострове в несколько раз увеличилось число полицейских и удвоился прокурорский корпус. Это верный знак, что власти усиливают давление на общество и уже активно обрабатывают инакомыслящих.

"К президенту России обращаются не только одиночные пикетчики. На полуострове это уже стало традицией — в любых проблемах можно винить местные власти, но за справедливостью стоит обращаться исключительно к хозяину Кремля", - отмечают журналисты.

В то же время, все чаяния крымских чиновников направлены на Керченский мост — сооружение, которое должно связать Керченский и Таманский полуостровы. В конце 2018-го "власти" планируют открыть по нему автомобильное движение, а годом позже — железнодорожное. Но никакой мост не снимет полуостров с дотационной иглы, подчеркнули в НВ.

Полный текст статьи читайте в свежем выпуске журнала "Новое время" от 8 сентября

Как сообщал УНИАН, оккупанты кичатся тем, что подняли железнодорожную арку Керченского моста на опоры.