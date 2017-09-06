Житомирская школа высшего спортивного мастерства получила сертификат на 140 тысяч гривень

Председатель Житомирской ОГА Игорь Гундич подписал сертификат на 140 тыс. грн для приобретения байдарки школе высшего спортивного мастерства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, в Житомирской области активно развивается гребля на байдарках и каноэ. Ко Дню физического воспитания и спорта Житомирская областная школа высшего спортивного мастерства получила сертификат от председателя облгосадминистрации Игоря Гундича на сумму 140 тыс. грн.

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За эти деньги закупят байдарку для подготовки спортсменов к XXXII Летним Олимпийским играм (Токио) 2020.

Сертификат вручил сегодня, 6 сентября, заместитель председателя облгосадминистрации Ярослав Лагута.

Получил сертификат призер чемпионата Европы по гребле на байдарках и каноэ, обладатель Ордена Даниила Галицкого, участник первых Европейских Олимпийских игр Александр Сенкевич.

"Сегодня на торжествах были вручены, в частности, 4 сертификата по 25 тыс. грн и два сертификата - по 20 тыс. грн. Кроме этого, были награждены и другие спортсмены области", - уточнили УНИАН в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Так, в частности, сертификаты на 25 тыс. грн получили серебряные призеры XXIII 23-х Дефлимпийских игр 2017 года по волейболу, члены национальной сборной команды Украины по волейболу Игорь Завируха и Олег Антонюк и тренеры Александр Краснощоков и Василий Глабчук.

А сертификатами на 20 тыс. грн отметили спортсмена-инструктора штатной сборной команды Украины среди спортсменов с инвалидностью, бронзового призера XXIII 23-тих Дефлимпийский игр 2017 года по дзюдо Луку Нетягу и тренера Сергея Товчиге.