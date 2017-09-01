Уникальное 3D-шоу под симфонический оркестр: в центре Одессы начался фестиваль света

В центре Одессы стартовал фестиваль света Odessa Light Fest.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль начался около 21.00 на Думской площади возле здания мэрии. В настоящее время на площади проходит светомузыкальное мультимедийное шоу «Четыре стороны света» - лазерное, световое шоу.

Под аккомпанемент Одесского эстрадно-симфонического оркестра, исполняющего классические композиции Петра Чайковского и современные произведения композитора Джона Вильямса (автора музыки к фильмам «Гарри Поттер», «Звездные войны», «Индиана Джонс» и многим другим), артисты представляют все направления световых технологий, которые объединяет в себе фестиваль.

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На Думской площади и Приморском бульваре собралось очень много людей.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе мэрии, в завершение состоится уникальное 3D-шоу под выступление симфонического оркестра.

Фестиваль продлится по 3 сентября он будет проходить на Приморском бульваре, Думской площади, Театральной площади и в Стамбульском парке.

В нем принимают участие медиа-артисты из 11 стран, которые представят 20 различных видеопроекционных шоу и постановок. Все мероприятия фестиваля объединены идеей «Сказка и реальность».

2 и 3 сентября в рамках фестиваля пройдет Второй международный конкурс видеомэппинга и виджеинга. Он развернется на фасаде горсовета и познакомит с работами профессионалов в сфере 2D и 3D.

Еще одна площадка Odessa Light Fest - Музей морского флота - продемонстрирует взаимодействие песочных шоу и архитектуры строения. Песочные аниматоры представят свои шоу-программы на фасаде зданий, а медиа-артисты дополнят их видео-истории спецэффектами.

«Работы будут транслироваться циклично, на протяжении всех трех дней фестиваля света», - пояснили в мэрии.

Фестиваль будет проходить ежедневно с 21:00 до 23:00.