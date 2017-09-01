Активист Украинского культурного центра в аннексированном Крыму Кузьмин покинул полуостров из-за угроз

Активист Украинского культурного центра в аннексированном Россией Крыму Леонид Кузьмин покинул полуостров после того, как ему поступили угрозы. Об этом он сообщил в комментарии Крым.Реалии.

«Я покинул Крым. Уже прошло несколько дней, как я уехал. В каком городе сейчас нахожусь, я пока не готов сказать, но это на материковой части Украины. Решил покинуть Крым после «убедительных» бесед. На телефон мне приходили различные сообщения, в которых говорили, что меня ждет судьба Балуха (украинского активиста Владимира Балуха обвинили в хранении боеприпасов). После этого я решил, что нужно уехать», - сказал Кузьмин.

По его словам, есть информация, что в аннексированном Крыму перед подконтрольной Кремлю властью полуострова стоит задача «зачистить поле перед выборами».

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Кузьмин утверждает, что планирует вернуться к своей деятельности, связанной с образованием.

Как сообщалось, в марте 2017 года четырех активистов Украинского культурного центра в Крыму вызвали на допрос в ФСБ. Тогда их допрашивали в качестве свидетелей по «делу» одного из организаторов Вельдара Шукурджиева, в отношении которого «возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».