В Крыму прокуратура оккупантов прислала проукраинскому активисту предостережение накануне Дня Независимости

Об этом Кузьмин сообщил на своей странице в Facebook, где и опубликовал полученный от прокуратуры документ, передает Радио Свобода.

«По данным, поступившим из ФСБ по Республике Крым и Севастополю, руководителями общественного объединения «Украинский культурный центр» 24 августа 2016 года запланировано проведение общественного массового мероприятия, приуроченного к 25-й годовщине Независимости Украины», - говорится в предостережении.

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«Проведение публичных мероприятий при отсутствии согласования с органами исполнительной власти Республики Крым является незаконным», - подчеркнули в прокуратуре.

В документе напомнили, что в марте 2016 года Леонид Кузьмин получил предостережение о «недопустимости нарушения законодательства о противодействии экстремистской деятельности и законодательства о собраниях и митингах».

В марте Леонид Кузьмин принял участие в акции памяти украинского поэта Тараса Шевченко в Симферополе. Позже суд признал Кузьмина и еще нескольких активистов виновными в административном нарушении, а именно – в «организации публичного мероприятия без согласования с органами исполнительной власти».

Украинский культурный центр открыли в Крыму после аннексии полуострова Россией. Цель этой общественной организации – сохранение украинского языка и культуры, центр позиционирует себя как аполитичный.