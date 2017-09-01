Председатель Житомирской ОГА посетил предприятие "Банковский" в Емильчинском районе

Председатель Житомирской облгосадминистрации Игорь Гундич сегодня посетил предприятие «ООО «Банковский» в Емильчинском районе области. Как передает корреспондент УНИАН, основным видом деятельности предприятия является лесопильное и строгальное производство.

Читайте такжеНа заседании координационного совета при Житомирской ОГА началась защита проектов общественных организаций

«Наше предприятие установило линию для производства пеллет из отходов древесины, чем обеспечивается безотходное производство замкнутого типа», - рассказал журналистам руководитель предприятия Вячеслав Банковский.

Он уточнил, что сейчас на предприятии работает более 60 сотрудников. Средняя зарплата здесь составляет более 3 тыс. грн. Предприятие занимается экспортом продукции в Румынию, Германию и другие страны, причем экспортируется более 70% производимой продукции.