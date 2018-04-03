Знания в дело: где украинский предприниматель может получить навыки ведения бизнеса в Украине

"ИнКУБатор" - программа, реализуемая в рамках инициативы "КУБ - Страна успешного бизнеса" при поддержке "ПриватБанка". Ее особенность в том, что бизнесмен, что называется, создает свой проект фактически с нуля и под присмотром экспертов и коллег. Причем направление идеи значения не имеет, важно желание бизнесмена действительно развить свой замысел и построить новое производство, открыть магазин или Интернет-ресурс.

По мнению организаторов "ИнКУБатора", именно развитие замысла, правильная его формулировка, документальное оформление и маркетинговая стратегия - это то, чего очень не хватает украинским бизнесменам - как в малом и среднем бизнесе, так нередко и в крупных компаниях.

Реформы в экономике должны позволить отечественным предпринимателям быстро открывать свое дело. За последние два года для этого было сделано немало: сократилась процедура регистрации бизнеса, упрощены регуляторные правила, упразднены большинство проверок. Однако получение свидетельств и лицензий, наряду с поиском инвестора - лишь половина успеха. Практические знания и владение деловыми навыками - вот что становится весьма востребованным капиталом в Украине сегодня.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, в нашей стране насчитывается около миллиона экономически активных частных компаний. Примерно 99% из них - предприятия малого и среднего бизнеса. По этому показателю наша страна идет в ногу с развитыми экономиками мира, где малый и средний бизнес является основой экономического развития, а настроения именно этого сегмента рынка - ключевым экономическим ориентиром властей.

Но в нашем случае, "количество", увы, не перерастает пока в "качество". Вклад малых и средних компаний общий объем ВВП в Украине - не более 15%. В развитых экономиках он составляет не менее 70%.

Чтобы исправить ситуацию, правительство разработало и представило государственную программу развития предприятий малого и среднего бизнеса до 2020 года. Ее цель - снизить зарегулированность экономики, дать импульс деловой активности и убедить инвесторов в том, что Украина - это достойная цель для капиталовложений. "Развитие малого и среднего бизнеса станет мощным стимулом развития экономики", - отмечал недавно, выступая в парламенте, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив.

В поддержку этих инициатив Кабмин открыл Офис сопровождения инвестиций и Комитет восстановления промышленности. При этом на каждой встрече с представителями отечественного или зарубежного бизнеса премьер-министр Владимир Гройсман отмечает: "Наша задача сделать так, чтобы вы (бизнесмены - УНИАН) были успешными".

Но чем активнее идут реформы, чем значительнее упрощения в сфере ведения бизнеса, тем очевиднее проявляется проблема иного характера. Украинским предпринимателям нередко мешает как раз не набор государственных регуляций, а собственные ограничения - будь то незнание законов, неумение наладить производственные процессы, принять правильное маркетинговое решение или банальная психологическая боязнь реализовать ту или иную идею.

"Многие барьеры предпринимателям ставит как раз не рынок и не государство, а они сами - в своих головах, - рассказала УНИАН руководитель проекта "КУБ - Страна успешного бизнеса" Юлия Кислухина. - Сейчас есть необходимость поменять мышление деловых людей, направить их энергию и мысли в нужное русло".

По мнению Кислухиной, украинские предприниматели уже научились находить деньги, но осваивать их правильно и эффективно могут далеко не все.

Поработать на идею

Помочь предпринимателям призваны инициативы вроде "ИнКУБатора". Проект стартовал несколько месяцев назад - по Украине было собрано более 800 заявок на участие. В октябре отобрали два десятка самых перспективных, но нуждающихся именно в интеллектуальной помощи участников.

Спектр бизнес-идей самый широкий: от создания предприятия по производству противоугонных систем до строительства завода древесных пелет, от построения сети розничной продажи обуви до открытия линии экологических канцтоваров.

"Цель проекта - провести обучение и расширить горизонты каждого предпринимателя. Наши "подопечные" нуждаются в разных советах: кому-то необходимо запустить бизнес, кому-то уже масштабировать его, кому-то банально поломать внутренние стереотипы, - рассказал УНИАН идеолог проекта "ИнКУБатор" Алексей Сироткин. - Мы знакомим предпринимателей с экспертами, помогаем уточнить, формализировать свои цели, пройти испытания различными презентациями, сессиями вопросов-ответов".

Раз в месяц участники "ИнКУБатора" будут собираться в Киеве, чтобы поделиться своим опытом и достижениями. Уже к апрелю следующего года они сформируют "костяк" инвестпроектов, которые либо будут профинансированы через площадку kub.pb.ua ПриватБанка, либо получат иную, в том числе инвестиционную поддержку. Причем, в "ИнКУБаторе" предпринимателей обещают не бросать, а вести дальше, оказывая различную помощь на любом этапе работы.

Научить и вдохновить

В числе "новичков" прошедшего в выходные заседания "ИнКУБатора" была и Людмила Гячас - владелица небольшой фирмы, решившая построить под Киевом завод по переработке пластиковой тары. Ценность такого объекта очевидна. Ежегодно в Украине производится до 800 млн пластиковых бутылок, а перерабатывается не более 10%. Остальное гниет и загрязняет окружающую среду.

"Мой маленький сын не раз меня спрашивал: "Мама, ну неужели так трудно наладить в нашей стране переработку мусора, чтобы он не так вонял?" Когда у меня закончились ответы на детское возмущение, я поняла: надо что-то предпринимать. Я начала искать информацию, читать предметно расчеты, оценки, - рассказала Людмила. - Однажды наткнулась на рекламу "КУБа" и "ИнКУБатора". Подала заявку, и вот я здесь - слушаю, узнаю, вижу, общаюсь. Конечно, моему проекту нужен большой инвестор. Но вооружившись нужными навыками, я обязательно найду его".

Людмила утверждает, что сегодня нет проблемы стать предпринимателем в Украине. И людей не должны пугать громоздкость финансовой отчетности или сложности в оформлении документов. "Сейчас стать предпринимателем вполне возможно, и это не требует особых усилий. Но знания - это то, чего не хватает. Мы во многом неграмотны, многого не знаем, - уверена Людмила. - И смысл инкубационных программ в том, что это импульс для деловых людей, для создания предприятий, новый рабочих мест, а значит - для страны в целом".

С ней согласился и Валерий Яковенко, основатель компании Drone.UA и приглашенный эксперт "ИнКУБатора". "То, что мы обсуждаем в "ИнКУБаторе", - это идеи, которые могут быть реализованы уже сейчас. У этих ребят есть будущее. Независимо от результата, они смогут реализоваться, потому что то, что они представляют, - это рабочие модели. Главное для них - найти свою изюминку, а для нас, как экспертов, - что-то подсказать, показать, уточнить, направить. Прикоснуться к идее на начальном этапе ее реализации - дорогого стоит. Это может быть совет по маркетингу, организации бизнес-процессов, оценки конкурентов, - сказал Яковенко. - Я жалею, что, когда начинал сам, - не было к кому обратиться за помощью. Многие вещи я сделал бы быстрее и эффективнее, если бы была такая программа. Очень здорово, что сейчас она есть, и для многих компаний загорелся "зеленый свет". Ведь самое ценное - не деньги, а знания".

Раздвинуть горизонты

Организаторы "ИнКУБатора" убеждены, что со временем практику таких встреч можно распространить по всей стране и организовывать подобные мероприятия во всех крупных промышленных и деловых центрах.

"Мы сейчас в самом начале пути. Дальше будем привлекать новых людей, новых инвесторов, поднимем вопрос о возможных грантах для лучших бизнес-планов. Перспективы тут большие, - сказала Юлия Кислухина. - Более того, мы ведь выполняем уже не только социальную функцию помощи молодым предпринимателям. Мы говорим о создании новых компаний, о применении наших знаний и возможностей".

Кислухина сообщила, что инициативу "КУБ - Страна успешного бизнеса", а с ней и проект "ИнКУБатор" постепенно начинают поддерживать региональные власти. Причем их участие - не декларации, а реальная помощь. Так, ряд обладминистраций и муниципалитетов согласились компенсировать предпринимателям - участникам "КУБ" и "ИнКУБатора" проценты по кредитам за счет местных бюджетов.

"Совместно с УСПП (Украинским союзом промышленников и предпринимателей - УНИАН) мы проводим региональные деловые форумы, и в рамках этих форумов мы приглашаем местные власти к сотрудничеству, - рассказала Кислухина. - Нас поддержали в Донецкой области, мэрия Киева, региональные власти в Полтаве".

На очереди - переговоры с властями Днепра, Ривне, Сум, Запорожья и других городов, где есть заинтересованность в развитии предпринимательства. И в "ИнКУБаторе" верят, что опыт поддержки молодых бизнесменов станет общегосударственной практикой, работающей на благо всей страны, провозгласившей курс на модернизацию и инновационное развитие.

Олеся Сафронова